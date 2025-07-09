Терапевт назвала способы облегчить головную боль

Чтобы облегчить головную боль, можно использовать компрессы, массаж и релаксацию, посоветовала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Анна Дудникова. По ее словам, необходимо пробовать разные методы, чтобы найти наиболее подходящий.

Для кого-то эффективнее один метод, для кого-то — другой. Или их чередование. Пробуйте, чтобы найти способ, подходящий именно вам, — объяснила медик.

Дудникова отметила, что также могут помочь физические упражнения и исключение триггеров, провоцирующих болевой приступ. Важно избегать запахов, яркого света, шума и некоторых продуктов.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева заявила, что людям, страдающим от себореи, симптомом которой может быть перхоть, нельзя спать с мокрыми волосами. Она напомнила, что это заболевание лечат строго под наблюдением специалиста.