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09 июля 2025 в 17:19

Терапевт назвала способы облегчить головную боль

Терапевт Дудникова посоветовала искать разные методы облегчения головной боли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы облегчить головную боль, можно использовать компрессы, массаж и релаксацию, посоветовала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Анна Дудникова. По ее словам, необходимо пробовать разные методы, чтобы найти наиболее подходящий.

Для кого-то эффективнее один метод, для кого-то — другой. Или их чередование. Пробуйте, чтобы найти способ, подходящий именно вам, — объяснила медик.

Дудникова отметила, что также могут помочь физические упражнения и исключение триггеров, провоцирующих болевой приступ. Важно избегать запахов, яркого света, шума и некоторых продуктов.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева заявила, что людям, страдающим от себореи, симптомом которой может быть перхоть, нельзя спать с мокрыми волосами. Она напомнила, что это заболевание лечат строго под наблюдением специалиста.

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