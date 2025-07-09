Трихолог объяснила, кому категорически нельзя спать с мокрыми волосами Трихолог Нагайцева заявила, что людям с себореей нельзя спать с мокрыми волосами

Людям, страдающим от себореи, симптомом которой может быть перхоть, нельзя спать с мокрыми волосами, заявила «Радио 1» трихолог Юлия Нагайцева. Она напомнила, что это заболевание лечат строго под наблюдением специалиста.

Не рекомендуется ложиться спать с мокрой головой людям, у которых в анамнезе есть себорея — хроническое дерматологическое заболевание. Корни волос феном просушить нужно обязательно, — пояснила Нагайцева.

По ее словам, в целом людям, как правило, можно мыть голову в любое время суток и в разных количествах. Специалист подчеркнула, что все зависит от типа кожи и индивидуальных особенностей.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева предупредила, что людям с жирной кожей нельзя долго ходить с грязной головой. В противном случае, по ее словам, у них повышается риск развития себорейного дерматита.