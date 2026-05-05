Россиянам объяснили, как правильно выбирать костюм

В премиальном деловом костюме доля синтетических материалов не должна превышать 5%, заявил NEWS.ru российский предприниматель, сооснователь бренда премиальной мужской одежды Cerca Trova Александр Капустин. В то же время, по его словам, в составе должно содержаться более 70% шерсти с высоким кручением.

Базовые костюмные ткани — это в первую очередь шерсть с высоким кручением. Первым делом смотрим на первый компонент в составе. Если ее меньше 70%, а остальное — полиэстер или акрил, то это не премиум. Что касается синтетики: 3–5% полиамида добавляют износостойкости. А вот от 10% полиэстера уже недопустимо. Такая вещь не дышит, накапливает запахи и начинает лосниться уже после первой химчистки. Международный стандарт для делового костюма — не более 5% синтетики, и только в функциональных зонах, — поделился Капустин.

Он подчеркнул, что вес ткани, указанный на ярлыке в граммах на погонный метр, также имеет большое значение. По словам эксперта, маркировка Super указывает на тонкость шерстяного волокна. Предприниматель пояснил, что если значение находится в диапазоне 110–130, то это подходящий вариант для рабочего костюма, а при 150 и выше материал становится более деликатным.

Даже два костюма с одинаковым составом «100% шерсть» могут сильно отличаться по качеству. Во-первых, за счет длины волокна. Для хорошей шерсти используют волокна от 80 миллиметров. Для дешевой — обрезки и пух, которые быстро скатываются в катышки. Во-вторых, крутка нити и технология Super. Дешевые фабрики ставят на бирку Super 120, но реальная нить там слабая и рвется. И в-третьих — кто этот материал сделал. Если на костюме написано «итальянская ткань», стоит уточнить производителя. Пустые слова вроде premium wool — это просто маркетинг, — резюмировал Капустин.

