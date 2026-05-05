День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 01:20

Россиянам объяснили, как правильно выбирать костюм

Бизнесмен Капустин: в хорошем костюме должно быть максимум 5% синтетики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В премиальном деловом костюме доля синтетических материалов не должна превышать 5%, заявил NEWS.ru российский предприниматель, сооснователь бренда премиальной мужской одежды Cerca Trova Александр Капустин. В то же время, по его словам, в составе должно содержаться более 70% шерсти с высоким кручением.

Базовые костюмные ткани — это в первую очередь шерсть с высоким кручением. Первым делом смотрим на первый компонент в составе. Если ее меньше 70%, а остальное — полиэстер или акрил, то это не премиум. Что касается синтетики: 3–5% полиамида добавляют износостойкости. А вот от 10% полиэстера уже недопустимо. Такая вещь не дышит, накапливает запахи и начинает лосниться уже после первой химчистки. Международный стандарт для делового костюма — не более 5% синтетики, и только в функциональных зонах, — поделился Капустин.

Он подчеркнул, что вес ткани, указанный на ярлыке в граммах на погонный метр, также имеет большое значение. По словам эксперта, маркировка Super указывает на тонкость шерстяного волокна. Предприниматель пояснил, что если значение находится в диапазоне 110–130, то это подходящий вариант для рабочего костюма, а при 150 и выше материал становится более деликатным.

Даже два костюма с одинаковым составом «100% шерсть» могут сильно отличаться по качеству. Во-первых, за счет длины волокна. Для хорошей шерсти используют волокна от 80 миллиметров. Для дешевой — обрезки и пух, которые быстро скатываются в катышки. Во-вторых, крутка нити и технология Super. Дешевые фабрики ставят на бирку Super 120, но реальная нить там слабая и рвется. И в-третьих — кто этот материал сделал. Если на костюме написано «итальянская ткань», стоит уточнить производителя. Пустые слова вроде premium wool — это просто маркетинг, — резюмировал Капустин.

Ранее эксперт моды Владислав Лисовец заявил, что в 2026 году основными трендами стали сексуальность и элегантность. По его словам, сейчас актуальны облегающие наряды, а также возрождается стиль 1970–1980-х и 2000-х годов.

Общество
советы
одежда
стиль
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.