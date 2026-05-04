«Сотрем с лица земли»: Трамп обратился к Ирану после объявления «Свободы» Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли

Президент Дональд Трамп в интервью журналисту Трэю Йингсту заявил, что в случае атаки на любой американский корабль, участвующий в проекте «Свобода», США готовы нанести удар по руководству Ирана. Глава Белого дома объявил о начале операции накануне, 3 мая.

Если иранцы попытаются нацелиться на американские корабли в регионе, мы сотрем их с лица земли, — подчеркнул Трамп.

Американский лидер заявил, что страна располагает значительно большим количеством оружия и боеприпасов более высокого качества, чем раньше. Он отметил, что у США хорошее материально-техническое оснащение, а также есть ресурсы и базы по всему миру.

Ранее сообщалось, что попытка США провести скопившиеся у Ормузского пролива суда может стать поводом для возобновления боевых действий. По словам инсайдера, главе Белого дома надоело, что стороны так и не заключили сделку, а операция, начатая 28 февраля, по сути, не принесла никакого результата.

До этого представитель МИД страны Эсмаил Багаи причислил Иран к сверхдержавам. Так он ответил на вопрос журналистки, которая спросила, как Тегерану удается не сдаваться США, обладающим колоссальным военным и экономическим потенциалом.