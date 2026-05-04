04 мая 2026 в 21:18

«Сотрем с лица земли»: Трамп обратился к Ирану после объявления «Свободы»

Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press
Президент Дональд Трамп в интервью журналисту Трэю Йингсту заявил, что в случае атаки на любой американский корабль, участвующий в проекте «Свобода», США готовы нанести удар по руководству Ирана. Глава Белого дома объявил о начале операции накануне, 3 мая.

Если иранцы попытаются нацелиться на американские корабли в регионе, мы сотрем их с лица земли, — подчеркнул Трамп.

Американский лидер заявил, что страна располагает значительно большим количеством оружия и боеприпасов более высокого качества, чем раньше. Он отметил, что у США хорошее материально-техническое оснащение, а также есть ресурсы и базы по всему миру.

Ранее сообщалось, что попытка США провести скопившиеся у Ормузского пролива суда может стать поводом для возобновления боевых действий. По словам инсайдера, главе Белого дома надоело, что стороны так и не заключили сделку, а операция, начатая 28 февраля, по сути, не принесла никакого результата.

До этого представитель МИД страны Эсмаил Багаи причислил Иран к сверхдержавам. Так он ответил на вопрос журналистки, которая спросила, как Тегерану удается не сдаваться США, обладающим колоссальным военным и экономическим потенциалом.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

