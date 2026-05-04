Россияне начали массово скупать путевки в ОАЭ из-за возобновления авиаперевозок

Россияне стали чаще присматриваться к отдыху в ОАЭ на фоне восстановления авиаперевозок на Ближний Восток, сообщил РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. В частности, расписание рейсов почти полностью восстановилось у авиакомпаний Fly Dubai и Etihad, однако речи о продаже полноценных туров пока не идет.

К сожалению, туроператоры полноценно продукт продавать не могут. При этом, безусловно, уже майские праздники пройдены, поэтому спрос будет восстанавливаться на фоне привлекательных цен, но к былым значениям навряд ли он восстановится до конца августа, — отметили в АТОР.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что число туристических поездок россиян как по своей стране, так и за рубеж по итогам 2026 года снизится на 10%. По ее словам, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что среди небольших туристических российских городов самыми популярными за последние три года оказались Владимир, Переславль-Залесский и Сортавала. Основной пик спроса как на билеты, так и на бронирование отелей приходится на июль и август благодаря теплой погоде.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
