Скандальный развод, Playboy, «Брат-2», рак: как живет звезда 90-х Салтыкова

5 мая экс-солистка группы «Мираж» певица и актриса Ирина Салтыкова отмечает 60-летний юбилей. Она ярко заявила о себе на сцене в конце 1980-х и стала одним из секс-символов эстрады. В последнее время исполнительница пропала из поля зрения поклонников. Как артистка пережила сложный развод, какие отношения связывали ее со звездой фильма «Брат-2» Сергеем Бодровым, почему ушла со сцены, чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Кто был мужем певицы Ирины Салтыковой

Ирина Салтыкова (в девичестве — Сапронова) родилась в небольшом городе Донской Тульской области. Ее отец работал машинистом на железной дороге, а мать была воспитательницей в детском саду. Будущая артистка с детства занималась художественной гимнастикой.

После восьмого класса Ирина поступила в строительный техникум на факультет промышленного строительства в Новомосковске (Тульская область). Позже Салтыкова получила высшее образование в Московском университете экономики, статистики и информатики. Музыкального образования у нее нет. Первый супруг певицы Виктор Салтыков был солистом популярной группы «Форум». Они познакомились в Сочи на дискотеке.

Салтыков ввел жену в круг столичных музыкантов. В течение шести месяцев Ирина выходила на сцену в составе известной группы «Мираж», заменив покинувшую коллектив Наталью Ветлицкую. Серьезные вокальные данные не требовались, так как большую часть хитов солистки исполняли под фонограмму Маргариты Суханкиной.

Союз Ирины и Виктора Салтыковых продлился восемь лет. По словам певицы, он завершился из-за пристрастия супруга к алкогольным напиткам. «В трезвом состоянии Виктор был абсолютно нормальным, адекватным и хорошим человеком. Как только напивался, превращался в чудовище», — рассказала артистка в эфире шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия».

По ее словам, бывший муж изменял и избивал ее. При этом Салтыков отрицает обвинения и называет Ирину виновницей крушения отношений. В одном из интервью он заявил, что экс-супруга устраивала скандалы и даже расцарапала ему лицо. «Я ее (Ирину. — NEWS.ru) в жизни не ударил. Получал от нее гораздо больше», — говорил он.

В браке у Салтыковых родилась Алиса. Она единственный ребенок певицы.

Ирина Салтыкова с дочерью Алисой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как складывалась карьера певицы Ирины Салтыковой после развода

В середине 1990-х Салтыкова стала развивать сольную карьеру. По словам артистки, чтобы выпустить первый альбом «Серые глаза», ей пришлось брать кредит под залог московской квартиры, а также заложить в ломбард драгоценности. Однако вложения окупились: альбом разошелся огромным тиражом. Более высокими в 1995 году были только продажи у сборника песен Аллы Пугачевой.

Поклонники называли Салтыкову русской Памелой Андерсон за некоторое внешнее сходство и сексуальность.

Годом позже артистка выпустила второй альбом. В мае 1997-го с аншлагом прошли ее сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Популярный журнал Playboy с фотографией Ирины на обложке пришлось допечатывать дважды — настолько большим был ажиотаж.

В 2000 году Салтыкову пригласили сыграть саму себя — популярную певицу — в продолжении культового фильма Алексея Балабанова «Брат-2». В СМИ пошли слухи о лав-стори между артисткой и исполнителем главной роли Сергеем Бодровым, однако их связывала лишь дружба. «Посмотри, там мальчик такой губастенький», — многие зрители до сих пор помнят ее фразу о Даниле Багрове.

При этом артистка подтвердила информацию о романе с хоккеистом Павлом Буре, который моложе ее на пять лет. Их отношения рассыпались из-за плотного графика: нападающий выступал в НХЛ, а Салтыкова часто гастролировала по России.

На сегодняшний день певица отказывается от комментариев о личной жизни.

Ирина Салтыкова Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Правда ли, что у певицы Салтыковой была онкология

Салтыкова рассказывала, что у нее был рак, она перенесла операцию. Все прошло благополучно. «Врачи сказали, что нужно делать операцию, они немножко отсекут [часть поврежденного органа], и все будет нормально», — заявила певица в студии шоу «Звезды сошлись».

В 2020 году СМИ сообщили, что болезнь якобы вернулась. Артистка опровергла эти сведения в социальной сети. «Бред! Мусор! Просто берут с потолка информацию, уроды», — возмутилась она.

Несмотря на былую популярность, в настоящее время артистка не торопится возвращаться к активной гастрольной деятельности. Салтыкова рассказала, что у нее нет цели собирать стадионы. Певица живет за городом, редко посещает светские мероприятия и помогает дочери Алисе с сольной карьерой.

«Раньше что-то парились, достигали, а с возрастом в другую сторону поворачиваешься, наоборот, [думаешь]: „Расслабься, все хорошо, все придет само по себе“. Я получаю удовольствие [просто от жизни]», — сказала артистка в эфире передачи «Когда все дома».

У Ирины есть небольшой бизнес в сфере дизайна, который, по ее словам, приносит доход. Этого хватает на жизнь.

Читайте также:

«У меня много огня в характере»: Дина Корзун о съемках с Харди, ИИ, МХАТе

«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО

Пугачева, развод, пластика: как Киркоров изменился за 41 год на сцене