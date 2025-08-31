Mash: дочери Ирины Салтыковой заблокировали счета

Telegram-канал Mash сообщает, что налоговая заблокировала счета дочери певицы Ирины Салтыковой — Алисы, ранее закрывшей свое ИП и приостановившей музыкальную деятельность. Сама звезда 90-х уверяет, что Алисе хватает денег на повседневные расходы, хотя она и не зарабатывает большие суммы.

С 2018 года Alyssa SALT (настоящее имя — Алиса Салтыкова) выпускала собственные композиции. Самой популярной стал кавер на песню Ирины «Серые глаза», собравший более 2,3 млн просмотров на YouTube. В социальных сетях девушка почти не появляется. Последний раз Алису видели на пляже Лондона.

Ранее Московский суд постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с рэп-исполнителя Басты и его супруги Елены Пинской. Иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Точная сумма долга не раскрывается.

До этого из-за долгов по налогам на 7,5 млн рублей ФНС заблокировала счета экс-футболиста Евгения Савина (КраСава). У уехавшего из страны блогера остался бизнес в России, включая действующее ИП. Решение о блокировке счетов приняли в начале августа.