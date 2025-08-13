Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 06:21

Известного российского рэпера обязали выплатить долг за «коммуналку»

Московский суд взыскал с рэпера Басты долг по коммунальным платежам

Баста (Василий Вакуленко) Баста (Василий Вакуленко) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский суд вынес решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) и его супруги Елены Пинской. Иск был подан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, однако точная сумма долга не раскрывается.

Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, — сообщили в суде.

Взыскание касается неоплаченных услуг за жилье. Детали, включая период накопления долга и адрес объекта, не уточняются.

Ранее Telegram-канал «Звездач» сообщал, что бывший игрок московского «Локомотива» и экс-супруг ведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов оказался должен налоговой. По данным канала, его долг составляет свыше 4 млн рублей. Проблемы с ФНС у спортсмена возникли из-за его ИП. Другие подробности не приводятся.

До этого Telegram-канал «Mash на спорте» проинформировал, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. По его информации, речь идет об ИП спортсмена. Источник утверждает, что хоккеист не присылал декларации с 2023 года.

Баста
долги
коммуналка
взыскания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ выбили ВСУ и заняли стратегические высоты на одном из направлений СВО
Более 45 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы
«Может изменить расклад сил»: в КНР высоко оценили ракету «Буревестник»
Нефролог раскрыла, может ли черный чай погубить почки
Школьники могут остаться без домашних заданий по предложению Госдумы
Прополка, полив, удобрения: как cобрать два урожая с грядки в августе
Ливневый апокалипсис в Приморье вызовет сильный шторм
Названы пять опасных болезней, о которых говорит появление пигментных пятен
Средства ПВО отразили атаку на три района Ростовской области
РСЗО «Ураган» смела командный пункт ВСУ в ДНР
Юрист ответил, можно ли не оплачивать счет в кафе за сбежавшего со свидания
Известного российского рэпера обязали выплатить долг за «коммуналку»
Психолог развеяла один из главных мифов о сексе
Стало известно, как оружие из России повлияло на конфликт Индии и Пакистана
Творожная запеканка на завтрак: мягкая, нежная и очень простая
Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде
Россиянам дали советы, как не потерять деньги из-за самозапрета на кредиты
«Все покупали за свой счет»: пленный раскрыл правду о порядках в ВСУ
Названы пагубные последствия хронического стресса для сердца
Спецслужбы Украины активизировались на двух направления
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.