Известного российского рэпера обязали выплатить долг за «коммуналку»

Московский суд вынес решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) и его супруги Елены Пинской. Иск был подан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, однако точная сумма долга не раскрывается.

Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, — сообщили в суде.

Взыскание касается неоплаченных услуг за жилье. Детали, включая период накопления долга и адрес объекта, не уточняются.

Ранее Telegram-канал «Звездач» сообщал, что бывший игрок московского «Локомотива» и экс-супруг ведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов оказался должен налоговой. По данным канала, его долг составляет свыше 4 млн рублей. Проблемы с ФНС у спортсмена возникли из-за его ИП. Другие подробности не приводятся.

До этого Telegram-канал «Mash на спорте» проинформировал, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. По его информации, речь идет об ИП спортсмена. Источник утверждает, что хоккеист не присылал декларации с 2023 года.