Бывший муж Бузовой задолжал налоговой крупную сумму

Telegram-канал «Звездач» сообщает, что бывший игрок московского «Локомотива» и экс-супруг ведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов оказался должен налоговой. По данным канала, его долг составляет свыше 4 млн рублей.

Канал добавляет, что проблемы с ФНС у спортсмена возникли из-за его ИП. Другие подробности не приводятся.

Ранее мать Тарасова стала жертвой мошенников, потеряв 6 млн рублей. Злоумышленники сначала сообщили Ольге Тарасовой о якобы взломанном аккаунте на портале «Госуслуги», затем перевели на фальшивую техподдержку, а после представились сотрудниками ФСБ. Трехдневное общение с аферистами происходило под их строгим запретом сообщать кому-либо, включая сына, о сложившейся ситуации. Для покрытия ущерба женщине пришлось продать автомобиль и занять деньги у знакомых. Сейчас проводятся проверки по данному факту.

Сам футболист недавно прокомментировал скандал, связанный с его перепиской с моделями. В закрытом Telegram-канале он пояснил, что просьба узнать контакты девушек в Сочи исходила от его делового партнера. Несмотря на семейный статус, спортсмен настаивает на исключительно рабочих мотивах такого общения.