Известный футболист вышел на связь после скандала с моделями

Футболист Дмитрий Тарасов объяснил скандал с моделями просьбой партнера в Сочи узнать их номера. В закрытом Telegram-канале он вышел на связь после инцидента, когда девушки опубликовали переписку со спортсменом, где он просил контактные данные. Женатый футболист отметил, что это был деловой диалог.

Мы поехали на деловую встречу, на ужин, где партнер попросил меня узнать контакты этих девочек. Самое простое — это написать им лично, — признался Тарасов.

Оказалось, что на пляже во время встречи футболист увидел моделей, которые подошли к нему и попросили сфотографироваться, а он не смог им отказать. Позднее спортсмен узнал о популярности поклонниц в Сети. Тарасов подчеркнул, что связался с ними исключительно по работе, но девушки захотели пиара на его имени. После скандала он пригрозил, чтобы никто более не писал его жене Анастасии Костенко и не оскорблял ее.

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