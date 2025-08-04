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04 августа 2025 в 11:34

Известный футболист вышел на связь после скандала с моделями

Футболист Тарасов объяснил переписку с моделями просьбой партнера узнать номера

Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Футболист Дмитрий Тарасов объяснил скандал с моделями просьбой партнера в Сочи узнать их номера. В закрытом Telegram-канале он вышел на связь после инцидента, когда девушки опубликовали переписку со спортсменом, где он просил контактные данные. Женатый футболист отметил, что это был деловой диалог.

Мы поехали на деловую встречу, на ужин, где партнер попросил меня узнать контакты этих девочек. Самое простое — это написать им лично, — признался Тарасов.

Оказалось, что на пляже во время встречи футболист увидел моделей, которые подошли к нему и попросили сфотографироваться, а он не смог им отказать. Позднее спортсмен узнал о популярности поклонниц в Сети. Тарасов подчеркнул, что связался с ними исключительно по работе, но девушки захотели пиара на его имени. После скандала он пригрозил, чтобы никто более не писал его жене Анастасии Костенко и не оскорблял ее.

Ранее звезда сериалов «Мажор» и «Сладкая жизнь» Никита Панфилов назвал брак настоящим «злом». Актер признался, что полностью разочаровался в этом, и пообещал никогда больше не жениться после трех разводов.

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