Трижды разведенный актер назвал брак злом и пообещал никогда не жениться Актер Никита Панфилов заявил о полном разочаровании в институте брака

Звезда сериалов «Мажор» и «Сладкая жизнь» Никита Панфилов в интервью Woman.ru признался, что полностью разочаровался в институте брака. Артист уверен, что такой формат отношений является настоящим «злом».

Брак — это зло. Надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду, — сказал актер.

Актер признался, что больше не планирует официально регистрировать отношения. По его словам, каждый последующий брачный союз приносил больше разочарований, чем предыдущий.

Панфилову 46 лет, он был женат трижды. Первый союз подарил ему сына Добрыню (2013 год), второй — дочь Аврору (2018 год), а третий, завершившийся в прошлом году, окончательно убедил артиста отказаться от официальных отношений.

Ранее Панфилов подчеркнул важность театрального опыта для становления артиста. По его словам, в таком опыте особенно нуждаются начинающие актеры.

До этого Панфилов рассказал, что алкоголь не служит для него отдушиной или утешением, как обычно об этом говорят другие артисты. Нескольких глотков пива после тяжелого рабочего дня достаточно, чтобы расслабиться, отметил он.