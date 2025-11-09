«Вдохновлял миллионы»: Баста о смерти Эрика Булатова

У российского художника Эрика Булатова был грандиозный жизненный опыт, которым он делился с окружающими, написал в Telegram-канале рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). Он подчеркнул, что живописец вдохновлял миллионы людей своим творчеством.

В общении Эрик делился своим грандиозным опытом, взглядами на жизнь, по-настоящему вдохновляя не только меня, а миллионы людей, — написал музыкант.

О смерти Булатова стало известно в воскресенье, 9 ноября. Концептуалисту было 92 года. Его похоронят в Москве после церемонии прощания, которая пройдет в Париже. Подруга семьи по имени Татьяна подчеркивала, что художник неоднократно высказывал желание быть похороненным в России.

До этого в Швеции на 71-м году жизни умер актер и музыкант Бьерн Андресен. После съемок в итальянской картине «Смерть в Венеции» режиссера Лучано Висконти его провозгласили «самым красивым мальчиком ХХ века». В одном из интервью артист признался, что очень тяжело переносил в подростковом возрасте тот факт, что весь мир считал его секс-символом.