Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 19:46

«Вдохновлял миллионы»: Баста о смерти Эрика Булатова

Баста: Эрик Булатов своим творчеством вдохновлял миллионы людей

Василий Вакуленко (Баста) Василий Вакуленко (Баста) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У российского художника Эрика Булатова был грандиозный жизненный опыт, которым он делился с окружающими, написал в Telegram-канале рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). Он подчеркнул, что живописец вдохновлял миллионы людей своим творчеством.

В общении Эрик делился своим грандиозным опытом, взглядами на жизнь, по-настоящему вдохновляя не только меня, а миллионы людей, — написал музыкант.

О смерти Булатова стало известно в воскресенье, 9 ноября. Концептуалисту было 92 года. Его похоронят в Москве после церемонии прощания, которая пройдет в Париже. Подруга семьи по имени Татьяна подчеркивала, что художник неоднократно высказывал желание быть похороненным в России.

До этого в Швеции на 71-м году жизни умер актер и музыкант Бьерн Андресен. После съемок в итальянской картине «Смерть в Венеции» режиссера Лучано Висконти его провозгласили «самым красивым мальчиком ХХ века». В одном из интервью артист признался, что очень тяжело переносил в подростковом возрасте тот факт, что весь мир считал его секс-символом.

Баста
художники
живопись
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Попал в аварию»: полет медицинского вертолета обернулся трагедией
Стало известно, кто оказался пятым пассажиром разбившегося Lamborghini
Смертельная авария случилась на набережной российского города
Жительнице Подмосковья грозит срок за поднятые с пола 35 тысяч рублей
Газа лишилась одного вида связи
Роман с Гордон, долг по алиментам, драки: как живет Кирилл Емельянов
Звезда «Физрука» рассказал, как предотвратил трагедию с дочерью за секунды
Муцениеце опровергла слухи о накладном животе с помощью фотосессии
Спортсмен с огромным рюкзаком установил мировой рекорд по отжиманиям
Трамп пообещал выплатить американцам по $2000, но с одним нюансом
Выбираем шуруповерт: аккумуляторный или сетевой?
Сотрудники ТЦК применили газ против жителей, вступившихся за мужчину
Отчаянный шаг жены Макрона, западня на Крымском мосту: что будет дальше
Жизнь в Испании, критика «Папиных дочек»: куда пропал Александр Самойленко
«Использует власть»: звезда Marvel попал в крупный секс-скандал с китаянкой
Модель Алена Шишкова осталась без аккаунта в Instagram
«Вдохновлял миллионы»: Баста о смерти Эрика Булатова
В Чехии возникли вопросы по одной инициативе для Украины
«Это позвонил Путин!»: Пахмутова получила поздравление прямо на концерте
Бойцы ХАМАС отказались сдаваться в туннелях Рафаха
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.