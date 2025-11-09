Раскрыто место прощания с известным российским художником

Похороны советского и российского художника Эрика Булатова состоятся в Москве после церемонии прощания в Париже, сообщила ТАСС подруга семьи Татьяна. Почетный член Российской академии художеств, скончавшийся во Франции, неоднократно подчеркивал желание быть погребенным исключительно в России.

Прощание с Эриком Владимировичем пройдет в Париже, где он умер. Еще он хотел, чтобы было отпевание. Похоронен он будет в Москве. Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России. Россия для него всегда была, есть и будет, — сказала Татьяна.

