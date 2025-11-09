Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 16:26

Раскрыто место прощания с известным российским художником

Церемония прощания с художником Булатовым состоится в Париже

Художник Эрик Булатов Художник Эрик Булатов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Похороны советского и российского художника Эрика Булатова состоятся в Москве после церемонии прощания в Париже, сообщила ТАСС подруга семьи Татьяна. Почетный член Российской академии художеств, скончавшийся во Франции, неоднократно подчеркивал желание быть погребенным исключительно в России.

Прощание с Эриком Владимировичем пройдет в Париже, где он умер. Еще он хотел, чтобы было отпевание. Похоронен он будет в Москве. Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России. Россия для него всегда была, есть и будет, — сказала Татьяна.

Ранее директор Театра имени Евгения Вахтангова заслуженный деятель искусств России Кирилл Крок сообщил о проведении церемонии прощания с народным артистом страны Владимиром Симоновым в стенах данного культурного заведения. Конкретные дата и время памятного мероприятия будут объявлены дополнительно.

До этого в Большом зале Троекуровского кладбища столицы состоялась церемония прощания с народным артистом России телеведущим Юрием Николаевым. Мероприятие завершилось продолжительными аплодисментами присутствующих, проводившими артиста в последний путь.

художники
смерти
похороны
Париж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роспотребнадзор раскрыл симптомы ботулизма после отравлений в Москве
В парламенте Азербайджана назвали условие для заключения мира с Арменией
Патриарх Кирилл высказался о собаках-поводырях
Названа цена полета на воздушном такси
«Чудо-крем» из TikTok заставил россиянок страдать
Каллас вычеркнула СССР из истории победы над нацизмом
В Киргизии заявили о конце эпохи переворотов
Игрок «Локомотива» появился на матче РПЛ с огромным синяком под глазом
Газовый коллапс и эпидемия дезертирства: новости СВО к вечеру 9 ноября
В России упали цены на аренду жилья
Британия начала расследование закупок авиатехники России в условиях санкций
Избивающий ботинками первоклассников «сын» президента попал на видео
В Австралии решили пересмотреть статус диких собак динго
Умер один из «отцов» соц-арта: фото культовых работ Эрика Булатова
Густой снегопад и дубак до −25? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Женщина выбросила в мусорку флаги России и заинтересовала полицейских
Собчак появилась на публике в украшении за миллионы рублей в честь 44-летия
На Западе объяснили приостановку поставок американского оружия Украине
Россиянам раскрыли, какие консервы чаще вызывают ботулизм
Встреча «Зенита» и «Крыльев Советов» в матче РПЛ закончилась со счетом 1:1
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.