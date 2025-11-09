Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 14:13

Названо место проведения церемонии прощания с Владимиром Симоновым

Прощание с народным артистом России Симоновым пройдет в Театре Вахтангова

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым состоится в Театре им. Евгения Вахтангова в Москве, заявил в беседе с ТАСС директор культурного учреждения, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок. По его словам, о дате и времени станет известно позднее.

Прощание с Владимиром Александровичем, безусловно, пройдет в нашем театре. Дату и время мы сообщим позднее, — подчеркнул собеседник агентства.

Актер скончался после продолжительной болезни в возрасте 68 лет. За долгие годы творческой деятельности Симонов создал множество запоминающихся образов в таких спектаклях, как «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти» и «Ромул Великий».

Телеведущий Марат Башаров назвал смерть Симонова страшной потерей для кино и Театра Вахтангова. Также он выразил сожаление, что артист ушел так рано. Башаров отметил, что Симонов был потрясающим, красивым и еще молодым мужчиной.

До этого Life сообщил, что причиной смерти Симонова стало хроническое заболевание. По информации издания, болезнь дала осложнения на сердце и сосуды. Как уточнил Life, в 2024 году актер обращался в больницу с жалобами на кашель, тогда врачи выявили у него повышенное давление.

артисты
прощания
Театр Вахтангова
Москва
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 ноября, фото, видео
В ДНР рассказали, чем вынуждены заниматься бойцы ВСУ под Красноармейском
В Кремле раскрыли подробности награждения создателей «Буревестника»
«Ягуар пробудится»: Трампа припугнули древним пророчеством
Военкор раскрыл реальные масштабы энергетического коллапса на Украине
В Мьянме снесли больше сотни зданий из-за мошенников
Патриарх наградил представителей власти церковными орденами
«Негативный сигнал»: стало известно о тревожном для Зеленского жесте Запада
Названо место проведения церемонии прощания с Владимиром Симоновым
«Появятся нескоро»: в Кремле оценили «Буревестник» и «Посейдон»
Баня загорелась в жилом комплексе российского города
Погода в Москве в понедельник, 10 ноября: ждать ли заморозков и снега
«Наше вооружение лучше»: Лавров намекнул на кризис в ВПК США
В США раскрыли шокирующую правду о доходах Meta от мошеннической рекламы
Песков раскрыл, проводили ли Россия и Китай ядерные испытания
Лавров рассказал об одержимости Запада секретами России в одной сфере
Выживший в огненном ДТП с Lamborghini раскрыл подробности аварии
Умер художник-концептуалист Булатов
В Госдуме пригрозили ВСУ ответом на повреждение энергосистемы Белгорода
«Это последний раз»: Симоньян высказалась о съемках на фоне химиотерапии
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.