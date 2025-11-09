Названо место проведения церемонии прощания с Владимиром Симоновым

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым состоится в Театре им. Евгения Вахтангова в Москве, заявил в беседе с ТАСС директор культурного учреждения, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок. По его словам, о дате и времени станет известно позднее.

Прощание с Владимиром Александровичем, безусловно, пройдет в нашем театре. Дату и время мы сообщим позднее, — подчеркнул собеседник агентства.

Актер скончался после продолжительной болезни в возрасте 68 лет. За долгие годы творческой деятельности Симонов создал множество запоминающихся образов в таких спектаклях, как «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти» и «Ромул Великий».

Телеведущий Марат Башаров назвал смерть Симонова страшной потерей для кино и Театра Вахтангова. Также он выразил сожаление, что артист ушел так рано. Башаров отметил, что Симонов был потрясающим, красивым и еще молодым мужчиной.

До этого Life сообщил, что причиной смерти Симонова стало хроническое заболевание. По информации издания, болезнь дала осложнения на сердце и сосуды. Как уточнил Life, в 2024 году актер обращался в больницу с жалобами на кашель, тогда врачи выявили у него повышенное давление.