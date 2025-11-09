Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 00:37

Скончался звезда сериалов «Граница. Таежный роман» и «Каменская»

Народный артист России Владимир Симонов ушел из жизни в возрасте 68 лет

Владимир Симонов Владимир Симонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 69-м году жизни ушел из жизни выдающийся актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Владимир Симонов. Он скончался после продолжительной болезни, сообщил ТАСС источник, близкий к творческому окружению артиста.

Не стало Владимира Симонова, — сказал собеседник агентства.

Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. После окончания Театрального училища имени Щукина он был принят в труппу Театра имени Вахтангова, где служил с перерывом на работу во МХАТе под руководством Олега Ефремова.

За долгие годы творческой деятельности актер создал множество запоминающихся образов в таких спектаклях, как «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти» и «Ромул Великий». Его вклад в отечественное искусство был отмечен многочисленными наградами, включая премии «Чайка», «Фигаро» и «Хрустальная Турандот».

Кинематографическая биография Владимира Симонова насчитывает более 150 работ в кино и на телевидении. Зрителям особенно запомнились его роли в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Дети Арбата», «Перевал Дятлова», сериале «Каменская». В последние годы актер продолжал активную творческую деятельность, участвуя в съемках картин «Псих», «Клиника счастья» и «Пальма».

Ранее сообщалось, что скончался советский и российский живописец, народный художник РФ, академик и член Президиума Российской академии художеств Павел Никонов. Ему было 95 лет.

смерти
артисты
фильмы
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВИЧ, импотенция и простатит: чем опасен трихомониаз, можно ли вылечить
«Благодарю Бога, что у меня такая жена»: история любви Овечкина и Шубской
«Стратегический автогол»: в Ирландии ответили Каллас на выпад в адрес РФ
Кромешная темнота на Украине: какие города остались без света, что известно
Преследовавшего детей мигранта депортировали из России
Умер народный артист РФ Владимир Симонов: причина смерти, последние дни
В МИД озвучили, что будет с ЕС из-за запрета на выдачу мультивиз россиянам
«Приморский Чикатило»: извозчик на уазике убивал молодых попутчиц
Титулованный сербский теннисист пропустит Итоговый турнир АТР
«Я еду»: депутат от АдГ намерен посетить РФ, несмотря на протест
Скончался звезда сериалов «Граница. Таежный роман» и «Каменская»
Гороскоп 9 ноября: кто получит прибыль и кому следует заняться здоровьем?
На Западе опровергли слова Орбана об освобождении от санкций
Приметы 9 ноября: Нестор-летописец — день зароков и защита от сплетен
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 ноября 2025 года
Три секунды в Мюнхене, рак, смерть в 26: как жил баскетболист Белов
«Дожить до 150 лет»: в Китае запустили разработку таблеток от старости
Российские силы сбили 15 украинских беспилотников
В ФАС произошли перестановки по решению Мишустина
«Аварийное отключение»: около 2,5 тыс. курян остались без света
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.