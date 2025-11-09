Скончался звезда сериалов «Граница. Таежный роман» и «Каменская» Народный артист России Владимир Симонов ушел из жизни в возрасте 68 лет

На 69-м году жизни ушел из жизни выдающийся актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Владимир Симонов. Он скончался после продолжительной болезни, сообщил ТАСС источник, близкий к творческому окружению артиста.

Не стало Владимира Симонова, — сказал собеседник агентства.

Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. После окончания Театрального училища имени Щукина он был принят в труппу Театра имени Вахтангова, где служил с перерывом на работу во МХАТе под руководством Олега Ефремова.

За долгие годы творческой деятельности актер создал множество запоминающихся образов в таких спектаклях, как «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти» и «Ромул Великий». Его вклад в отечественное искусство был отмечен многочисленными наградами, включая премии «Чайка», «Фигаро» и «Хрустальная Турандот».

Кинематографическая биография Владимира Симонова насчитывает более 150 работ в кино и на телевидении. Зрителям особенно запомнились его роли в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Дети Арбата», «Перевал Дятлова», сериале «Каменская». В последние годы актер продолжал активную творческую деятельность, участвуя в съемках картин «Псих», «Клиника счастья» и «Пальма».

Ранее сообщалось, что скончался советский и российский живописец, народный художник РФ, академик и член Президиума Российской академии художеств Павел Никонов. Ему было 95 лет.