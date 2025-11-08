Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:16

Ушел из жизни известный российский художник

Художник Павел Никонов Художник Павел Никонов Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Скончался советский и российский живописец, народный художник РФ, академик и член Президиума Российской академии художеств Павел Никонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАХ. Ему было 95 лет.

Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что сегодня на 96-м году жизни скончался народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума РАХ Павел Федорович Никонов, — сказано в сообщении.

Художник родился в Москве в 1930 году. С 1949 по 1956 год он обучался в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова. Его дипломная работа «Октябрь», защищенная в 1956 году, получила серебряную медаль на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве (1957) и золотую медаль на Всесоюзной художественной выставке (1958), что принесло молодому художнику всеобщее признание.

Творческое наследие Никонова представлено в коллекциях ведущих музеев страны, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Русский музей, Курскую картинную галерею имени А. А. Дейнеки и Ростовский областной музей изобразительных искусств. Его персональные выставки с успехом проходили как в России, так и за рубежом.

Ранее скончалась вокалистка поп-группы Gemini Карин Гленмарк. Ей было 73 года. Причины смерти не раскрываются. Гленмарк родилась в 1952 году и начинала в семейном ансамбле Glenmarks. Группа Gemini, участницей которой она являлась, появилась в 1985 году. Коллектив выпустил два альбома при участии продюсеров из ABBA.

