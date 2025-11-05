Скончалась вокалистка популярной поп-группы

Скончалась вокалистка поп-группы Gemini Карин Гленмарк, пишет Ystads Allehanda. Ей было 73 года. Точные причины смерти не раскрываются. Родственники певицы подтвердили кончину Гленмарк.

Ушла из жизни одна из крупнейших музыкальных фигур Истада, певица и автор песен Карин Гленмарк. Ее семья подтвердила это изданию YA. Ей было 73 года, — говорится в публикации.

Карин Гленмарк родилась в 1952 году в музыкальной семье и с детства выступала на сцене. До создания Gemini она пела в семейном ансамбле Glenmarks, который был хорошо известен в Швеции и регулярно становился участником крупных музыкальных фестивалей.

Группа Gemini появилась в 1985 году. Коллектив выпустил два альбома, попавших в чарты. Проект продюсировали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус из ABBA. Они придумали название группы и участвовали в создании ряда композиций.

Ранее певица Алла Пугачева почтила память телеведущего Юрия Николаева. Примадонна разместила его фотографию в смокинге и задалась философским вопросом о том, куда все уходят. Под постом Пугачевой появилось множество комментариев пользователей, которые с теплотой вспоминали телеведущего.