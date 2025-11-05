Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 15:22

Скончалась вокалистка популярной поп-группы

Умерла вокалистка поп-группы Gemini Карин Гленмарк

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скончалась вокалистка поп-группы Gemini Карин Гленмарк, пишет Ystads Allehanda. Ей было 73 года. Точные причины смерти не раскрываются. Родственники певицы подтвердили кончину Гленмарк.

Ушла из жизни одна из крупнейших музыкальных фигур Истада, певица и автор песен Карин Гленмарк. Ее семья подтвердила это изданию YA. Ей было 73 года, — говорится в публикации.

Карин Гленмарк родилась в 1952 году в музыкальной семье и с детства выступала на сцене. До создания Gemini она пела в семейном ансамбле Glenmarks, который был хорошо известен в Швеции и регулярно становился участником крупных музыкальных фестивалей.

Группа Gemini появилась в 1985 году. Коллектив выпустил два альбома, попавших в чарты. Проект продюсировали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус из ABBA. Они придумали название группы и участвовали в создании ряда композиций.

Ранее певица Алла Пугачева почтила память телеведущего Юрия Николаева. Примадонна разместила его фотографию в смокинге и задалась философским вопросом о том, куда все уходят. Под постом Пугачевой появилось множество комментариев пользователей, которые с теплотой вспоминали телеведущего.

смерти
похороны
соболезнования
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.