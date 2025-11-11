Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:48

Стали известны дата и место прощания с актером Симоновым

Прощание с Симоновым пройдет в театре имени Вахтангова 12 ноября

Владимир Симонов Владимир Симонов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Церемония прощания с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова народным артистом РФ Владимиром Симоновым состоится 12 ноября, сообщил ТАСС директор культурного учреждения Кирилл Крок.

Прощание будет проходить в большом фойе театра с 11:00 до 13:00 мск. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Артист скончался в ночь на 9 ноября в возрасте 68 лет. Он родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. После завершения обучения в училище имени Щукина Симонов стал частью труппы театра имени Вахтангова. Его карьера включала период работы во МХАТе под художественным руководством Олега Ефремова, после чего он вернулся в театр имени Вахтангова.

Ранее в Самаре прошла церемония прощания с заслуженным артистом России Всеволодом Турчиным. Актер ушел из жизни вечером 9 ноября. Коллеги из Самарского драматического театра выразили соболезнования родным и близким артиста. По слова учеников и знакомых Турчина, он был прекрасным и талантливым педагогом.

