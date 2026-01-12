Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 10:51

Молодой человек проглотил семь зубных щеток и два гаечных ключа

В Индии врачи спасли мужчину с девятью инородными предметами в животе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Индии врачи спасли мужчину с девятью инородными предметами в животе, сообщило издание Bhaskar English. Медики обнаружили у него во время операции семь зубных щеток и два гаечных ключа.

Как отметило издание, молодой человек прибыл в больницу с болями в животе. Из-за больших размеров инородных предметов врачи приняли решение провести полостную операцию, она продлилась два часа. Специалисты рассказали, что пациент был психически нездоров, из-за чего у него была тяга глотать подобные вещи.

Ранее стало известно, что врачам НИИ СП им. Н. В. Склифосовского в 2025 году пришлось доставать из пациентов беспроводные наушники, коронки, гвозди, абрикосовую косточку, фрагмент свиного ребра, металлическую цепочку, кусок мяса и черенок ложки. Многим пострадавшим пришлось пройти длительный курс восстановления.

До этого в городе Балаково Саратовской области двухлетний ребенок попал в больницу после того, как проглотил саморез. Спустя час после инцидента мальчика привезли в медицинское учреждение, где его тщательно осмотрели. Затем специалисты провели экстренную эндоскопическую операцию.

Индия
зубные щетки
врачи
пациенты
операции
