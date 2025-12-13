Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Старые зубные щетки, которые превращаются в универсальных помощников по дому: простой способ подготовить их и использовать для разных задач

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обычная зубная щетка после замены может стать незаменимой в уборке, если правильно ею распорядиться. Благодаря мягкой нейлоновой щетине она прекрасно очищает труднодоступные места и не царапает поверхности. А главное — никаких специальных средств или покупок, все можно сделать за пару минут.

Старую щетку сначала продезинфицируйте: опустите в кипяток с ложкой соды на десять минут, затем промойте и высушите. Чтобы ею было удобнее работать, укоротите ручку и слегка изогните головку — так легче чистить зоны вокруг крана, плитку или решетки вентиляции.

Далее распределите щетки по задачам: на кухне используйте с содовой пастой для обработки швов и ручек плиты, в ванной — с уксусом для смесителей и стыков, а для одежды и обуви подойдет вариант с каплей моющего средства. Такой простой прием помогает эффективно наводить чистоту, не прибегая к дорогим аксессуарам.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

Марина Макарова
М. Макарова
