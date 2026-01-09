Атака США на Венесуэлу
Противень без нагара за полчаса: чудо‑таблетка, которая спасет вашу духовку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Любите запекать блюда в духовке, но ненавидите оттирать пригоревший жир с противня? Знакомая картина: после вкусного ужина приходится часами отмачивать и скрести посуду. Хорошая новость — есть простой и действенный способ вернуть противню первозданную чистоту без лишних усилий! Все, что вам понадобится, — обычная таблетка для посудомоечной машины.

Как это работает? Когда противень остынет, положите на него таблетку и залейте кипятком — вода должна полностью покрывать загрязненные участки. Оставьте на 15–30 минут: за это время активные компоненты растворятся и начнут расщеплять жир и нагар. Горячая вода усиливает действие средства, помогая ему проникать вглубь загрязнений.

После замачивания большая часть грязи отходит сама — достаточно слить воду и слегка протереть поверхность губкой. Даже застарелые пятна удаляются легко, без жестких щеток и скребков. Такой метод не только экономит время и силы, но и бережет покрытие противня. Теперь можно снова радовать семью запеченными блюдами, не боясь последующей уборки!

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

