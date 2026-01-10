Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 20:46

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вместо котлет готовлю куриные пальчики. Их вкус бесподобен: сочная, ароматная куриная колбаска с зеленью и специями, внутри которой начинка из расплавленного сыра, а снаружи — золотистая оболочка из нежного кляра.

Это блюдо можно подавать с любым соусом, добавлять любую начинку и замораживать впрок.

Рецепт: для фарша понадобится 500 г куриного фарша, 1 небольшая луковица, соль, перец, специи, зелень. Для начинки: 100–150 г твердого сыра. Для кляра: 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, 2–3 ст. л. майонеза или сметаны, щепотка соли. Сыр натрите на крупной терке. В фарш добавьте мелко нарезанный лук, специи, зелень, хорошо вымесите. Для кляра смешайте яйца, майонез, муку и соль до консистенции жидкой сметаны. Мокрыми руками отделяйте небольшие порции фарша, формируйте лепешку, в центр кладите щепотку сыра, защипывайте края, скатывая в аккуратную колбаску. Разогрейте в сковороде масло. Каждый пальчик обмакните в кляр и сразу же выкладывайте в горячее масло. Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Для заморозки сформированные, но не обжаренные пальчики выложите на доску, заморозьте, затем переложите в пакет. Жарьте замороженные, увеличив время приготовления на 2–3 минуты.

Ранее стало известно, как приготовить свинину с грибами под хрустящей шапкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Яблочный рулет из творожного теста: рецепт сдобной выпечки по-домашнему
Общество
Яблочный рулет из творожного теста: рецепт сдобной выпечки по-домашнему
Встречайте картофель «Скандинавская ночь»: запеченные половинки с плавленым сыром и укропом. Проще не бывает, а выглядит как праздник
Общество
Встречайте картофель «Скандинавская ночь»: запеченные половинки с плавленым сыром и укропом. Проще не бывает, а выглядит как праздник
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Один аромат этого пирога соберет всех: «Мясной» с говядиной и луком под хрустящим тестом. Просто и гениально
Общество
Один аромат этого пирога соберет всех: «Мясной» с говядиной и луком под хрустящим тестом. Просто и гениально
Овощной салат «Зимний» без майонеза: ничего варить и утрамбовывать слоями не нужно, нарезал — и готово
Общество
Овощной салат «Зимний» без майонеза: ничего варить и утрамбовывать слоями не нужно, нарезал — и готово
рецепты
ужины
обеды
фарш
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессор назвала лучшие фильмы и сериалы про врачей
Патриарх Кирилл рассказал о главной нравственной проблеме современности
Раскрыта судьба бойцов ВСУ, отказавшихся от мясных штурмов
В Лондоне протестующий забрался на балкон посольства Ирана и сменил флаг
Очевидцы сообщили о десятках прогремевших взрывов над Воронежем
Нищий и бездомный Микки Рурк потребовал высокий гонорар
В зоне СВО ликвидировали блогера-бойца ВСУ Матвеева
«Говорят, что они смертники»: силовики раскрыли отношение ВСУ к новобранцам
«Пусть воруют, но не у нас»: Орбан сравнил Украину с бездонной бочкой
Робертс сообщила грустную новость для поклонников фильма «Красотка»
В российском городе закрыли аэропорт
«Ничего не сможет»: Макрона уличили в бессилии
Сельчане под Киевом заблокировали дорогу
Как, в общем, избавиться от этих, ну, слов-паразитов?
Системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над регионами России
«Пламя войны охватило всю Европу»: Сийярто осудил Францию и Англию
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии
В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу
«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС
Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.