Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку

Вместо котлет готовлю куриные пальчики. Их вкус бесподобен: сочная, ароматная куриная колбаска с зеленью и специями, внутри которой начинка из расплавленного сыра, а снаружи — золотистая оболочка из нежного кляра.

Это блюдо можно подавать с любым соусом, добавлять любую начинку и замораживать впрок.

Рецепт: для фарша понадобится 500 г куриного фарша, 1 небольшая луковица, соль, перец, специи, зелень. Для начинки: 100–150 г твердого сыра. Для кляра: 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, 2–3 ст. л. майонеза или сметаны, щепотка соли. Сыр натрите на крупной терке. В фарш добавьте мелко нарезанный лук, специи, зелень, хорошо вымесите. Для кляра смешайте яйца, майонез, муку и соль до консистенции жидкой сметаны. Мокрыми руками отделяйте небольшие порции фарша, формируйте лепешку, в центр кладите щепотку сыра, защипывайте края, скатывая в аккуратную колбаску. Разогрейте в сковороде масло. Каждый пальчик обмакните в кляр и сразу же выкладывайте в горячее масло. Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Для заморозки сформированные, но не обжаренные пальчики выложите на доску, заморозьте, затем переложите в пакет. Жарьте замороженные, увеличив время приготовления на 2–3 минуты.

