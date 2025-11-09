Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 14:57

«Рано ушел»: Маковецкий поделился теплыми воспоминаниями о Симонове

Маковецкий заявил, что Симонов был уникальным партнером по сцене

Сергей Маковецкий Сергей Маковецкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий актер Государственного академического театра имени Вахтангова Владимир Симонов был уникальным партнером по сцене, заявил в беседе с ТАСС народный артист России Сергей Маковецкий. По его словам, у них сложились близкие дружеские отношения, в которых люди друг друга дополняют.

Мы друг друга понимали с момента прихода в театр. Есть такие отношения, когда человек на расстоянии понимает, что другой сейчас ему ответит. То есть я мог стоять спиной и знать, как Володя сейчас себя поведет. Помню, как этому удивлялись другие артисты, — отметил собеседник агентства.

Маковецкий добавил, что они вместе учились, жили в одной комнате, работали над дипломными спектаклями и одновременно пришли служить в Театр Вахтангова. Для него уход Симонова стал тяжелой и несправедливой утратой, осознание которой до сих пор не укладывается в голове.

Это тот случай, когда в голове все это не укладывается: неправильно, несправедливо. <…> Господи, как виртуозно он играл и как рано ушел, — резюмировал актер.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Симоновым состоится в Театре Вахтангова. Информацию подтвердил директор культурного учреждения заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок. По его словам, о дате и времени станет известно позднее.

актеры
Театр Вахтангова
Сергей Маковецкий
артисты
спектакли
