«Рано ушел»: Маковецкий поделился теплыми воспоминаниями о Симонове

Ведущий актер Государственного академического театра имени Вахтангова Владимир Симонов был уникальным партнером по сцене, заявил в беседе с ТАСС народный артист России Сергей Маковецкий. По его словам, у них сложились близкие дружеские отношения, в которых люди друг друга дополняют.

Мы друг друга понимали с момента прихода в театр. Есть такие отношения, когда человек на расстоянии понимает, что другой сейчас ему ответит. То есть я мог стоять спиной и знать, как Володя сейчас себя поведет. Помню, как этому удивлялись другие артисты, — отметил собеседник агентства.

Маковецкий добавил, что они вместе учились, жили в одной комнате, работали над дипломными спектаклями и одновременно пришли служить в Театр Вахтангова. Для него уход Симонова стал тяжелой и несправедливой утратой, осознание которой до сих пор не укладывается в голове.

Это тот случай, когда в голове все это не укладывается: неправильно, несправедливо. <…> Господи, как виртуозно он играл и как рано ушел, — резюмировал актер.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Симоновым состоится в Театре Вахтангова. Информацию подтвердил директор культурного учреждения заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок. По его словам, о дате и времени станет известно позднее.