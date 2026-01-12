Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 20:14

Российские туристы получат помощь после крушения катера на Пхукете

АТОР: все пострадавшие в Таиланде россияне застрахованы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские туристы, пострадавшие в аварии катера в Таиланде, застрахованы и получают медицинскую помощь, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). По состоянию на вечер 12 января, в стационаре находятся 14 российских туристов, двое — в реанимации, один человек получил смертельные травмы.

Случай обеими компаниями признан страховым, помощь пострадавшим россиянам оказывается за счет страховщиков по условиям договоров страхования, — говорится в сообщении.

Там добавили, что погибшая российская туристка также была застрахована в одной из страховых компаний. Репатриация ее тела на родину будет осуществлена за счет страховщика.

Немногим ранее российский генконсул Егор Иванов рассказал, что инцидент с катером на Пхукете привел к госпитализации 23 россиян. По его словам, на борту катера могли находиться 33 гражданина РФ, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран.

Известно, что скоростной катер Korawich Marine 888 на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения.

