У «Реала» появился новый главный тренер

Альваро Арбелоа возглавил команду «Реала», став главным тренером, сообщает «Чемпионат». До этого он занимал пост наставника резервной команды клуба «Реал Мадрид Кастилья».

Отмечается, что назначение произошло на фоне отставки тренера Хаби Алонсо. Он возглавлял команду «Реала» с лета 2025 года.

Вчера, 11 января, мадридский клуб во главе с Алонсо потерпел поражение от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Игра закончилась со счетом 3:2. «Реал» находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании и занимает седьмую позицию в общем этапе Лиги чемпионов за два тура до его завершения.

Ранее итальянский тренер Энцо Мареска ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Челси». Решение сменить наставника было принято с учетом серьезных целей, стоящих перед коллективом одновременно в четырех соревнованиях, включая отборочный этап Лиги чемпионов.

Также стало известно, что нападающий Лусиано Гонду продолжит карьеру в московском ЦСКА после ухода из петербургского «Зенита». Соглашение с 24-летним аргентинским форвардом заключено до конца сезона-2029/30. За армейцев футболист будет выступать под 32-м игровым номером.