12 января 2026 в 20:32

В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным

Cуд Олд-Бейли Cуд Олд-Бейли Фото: Vuk Valcic/Global Look Press
В центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли начался суд над капитаном контейнеровоза Solong российским моряком Владимиром Мотиным, передает ТАСС.

На слушании под председательством судьи Эндрю Бейкера рассматривались вопросы организации, в частности перевод показаний с русского на английский и формирование коллегии присяжных. Мотин, присутствовавший на встрече вместе с переводчиком, подтвердил знание им основ английского языка.

По информации агентства, присяжные будут приведены к присяге 13 января. Судебные слушания продлятся примерно четыре недели.

10 марта 2025 года в акватории Северного моря произошло столкновение танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong. Из-за этого на обоих судах вспыхнул пожар, после чего власти начали спасательную операцию. На берег доставили 36 моряков из двух экипажей. Один член команды, филиппинец Марк Анджело Перниа, исчез и в настоящее время считается погибшим.

Ранее археолог Александр Бутягин стал объектом судебного разбирательства. Его европейские коллеги поручились за него в суде на слушании о продлении ареста. Защита настаивала на изменении меры пресечения, чтобы ученый мог жить в нормальных условиях и не оставаться в следственном изоляторе.

