12 января 2026 в 20:18

В Госдуме назвали главного бенефициара протестов в Иране

Депутат Толмачев назвал США главным бенефициаром протестов в Иране

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
США стали главным бенефициаром масштабных протестов в Иране, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, вмешательство Запада в дела Исламской Республики сегодня видно невооруженным глазом.

В 1970-х вмешательство американцев во внутренние и внешние дела монархии привело к реакции в виде Исламской революции. Сегодня они стоят за волнениями — в ходу их привычный инструментарий, почерк виден невооруженным глазом. И, разумеется, они главный выгодоприобретатель. Трамп не скрывает, что вслед за Венесуэлой он нацелен на контроль гренландских и иранских нефтяных запасов, — подчеркнул депутат.

Толмачев не исключает, что именно с влиянием США связано недавнее выступление Резы Пехлеви — младшего, сына свергнутого некогда иранского шаха. Он призвал народ в республике к силовому захвату власти и центров городов.

Его выступление организовано по инициативе американцев. С юных лет он учился и жил в Америке, его становление как личности прошло в условиях американского контекста. Экс-принца могут использовать и дальше — как символическую фигуру. Реставрация династии Пехлеви — достаточно экзотический шаг. Но если в силу каких-то сентиментальных побуждений американцы и вовлекут Резу Пехлеви — младшего в политическую жизнь, то не исключены посты вроде премьер-министра — чисто символические, — считает парламентарий.

Ранее Реза Пехлеви — младший заявил о готовности вернуться на родину «при первой же возможности» спустя десятилетия после свержения его отца. В эфире телеканала Fox News он отметил, что последний раз был в стране в 1978 году.

