12 января 2026 в 20:39

Власти прокомментировали всплеск лихорадки денге на Шри-Ланке

Российское посольство контролирует ситуацию с денге на Шри-Ланке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне, которые в настоящее время находятся на Шри-Ланке, где наблюдается всплеск лихорадки денге, не обращались за консульской помощью, сообщил пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке Михаил Рогов. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что посольство следит за ситуацией.

Ситуация с денге находится под контролем местных органов здравоохранения. Оснований говорить о чрезвычайной обстановке нет, — сказал он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 33-летняя россиянка Ирина Кузнецова умерла перед самым Новым годом. Девушке стало плохо еще 21 декабря, но за врачебной помощью она обратилась только на следующий день. В больнице у нее диагностировали инфекцию, 31 декабря она умерла. Близкие уверены, что она была занесена через трубку для диализа. Рогов тогда сообщил, что российское посольство отслеживает обстоятельства смерти гражданки РФ. Он не стал подтверждать, что причиной стала лихорадка денге.

Тем временем стало известно, что российские туристы, пострадавшие в аварии катера в Таиланде, застрахованы и получают медицинскую помощь. По состоянию на вечер 12 января, в стационаре находятся 14 российских туристов, двое — в реанимации, один человек получил смертельные травмы.

здоровье
Денге
Шри-Ланка
посольства
