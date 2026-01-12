Около 15 тыс. медсестер вышли на улицы за высокими зарплатами

Около 15 тыс. медсестер вышли на улицы за высокими зарплатами В Нью-Йорке около 15 тыс. медсестер вышли на улицы, требуя повышения зарплат

В Нью-Йорке началась крупнейшая в истории города забастовка медсестер, в которой участвуют около 15 тыс. человек, сообщает Politico. Акция стала результатом зашедших в тупик переговоров с руководством больниц о повышении заработной платы и улучшении условий труда.

Участники протеста требуют повышения зарплат с учетом инфляции, расширения мер по борьбе с кадровым дефицитом и включения в контракты пунктов о защите от насилия на рабочем месте. По информации издания, нынешняя акция более чем в два раза масштабнее аналогичной забастовки 2023 года.

В материале говорится, что администрация больниц считает требования нереалистичными и опасается сокращения федерального финансирования. Власти штата и города, включая губернатора Кэти Хочул и мэра Зокрана Мамдани, заявили о мобилизации ресурсов для поддержания работы медучреждений и безопасности пациентов.

Ранее Гильдия киноактеров США пригрозила новой забастовкой с целью ограничить использование ИИ-персонажей. Впервые после масштабных забастовок 2023 года лидеры пяти крупнейших профсоюзов индустрии развлечений собрались для обсуждения ключевых угроз отрасли.