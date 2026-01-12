В Голливуде заговорили о новой забастовке из-за ИИ

Гильдия киноактеров США пригрозила новой забастовкой с целью ограничить использование ИИ-персонажей, сообщает Puck. Как пишет издание, впервые после масштабных забастовок 2023 года лидеры пяти крупнейших профсоюзов индустрии развлечений собрались для обсуждения ключевых угроз отрасли.

Я, конечно, не стану исключать забастовку. У нас есть недели на переговоры с продюсерами, и пока нет никаких причин, по которым мы не смогли бы заключить сделку, — сообщил директор одного из крупнейших профсоюзов Дункан Крэбтри-Айрленд.

Переговорная группа от актеров встретится с Альянсом кинопродюсеров и телепродюсеров 9 февраля, а обсуждения продлятся до 6 марта. Ожидается, что ключевыми темами обсуждения станут регулирование использования искусственного интеллекта, увеличение заработной платы с учетом роста стоимости жизни, а также вопросы медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что сотрудники Лувра решили возобновить забастовку после паузы в праздники. Профсоюзные объединения заявили, что инициативы Министерства культуры по улучшению условий труда не отражают реальное положение дел в музее и не решают накопившиеся проблемы. За возобновление забастовки проголосовали 350 сотрудников.