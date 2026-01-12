Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 19:35

В Голливуде заговорили о новой забастовке из-за ИИ

Гильдия киноактеров США допустила новую забастовку из-за ИИ-персонажей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Гильдия киноактеров США пригрозила новой забастовкой с целью ограничить использование ИИ-персонажей, сообщает Puck. Как пишет издание, впервые после масштабных забастовок 2023 года лидеры пяти крупнейших профсоюзов индустрии развлечений собрались для обсуждения ключевых угроз отрасли.

Я, конечно, не стану исключать забастовку. У нас есть недели на переговоры с продюсерами, и пока нет никаких причин, по которым мы не смогли бы заключить сделку, — сообщил директор одного из крупнейших профсоюзов Дункан Крэбтри-Айрленд.

Переговорная группа от актеров встретится с Альянсом кинопродюсеров и телепродюсеров 9 февраля, а обсуждения продлятся до 6 марта. Ожидается, что ключевыми темами обсуждения станут регулирование использования искусственного интеллекта, увеличение заработной платы с учетом роста стоимости жизни, а также вопросы медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что сотрудники Лувра решили возобновить забастовку после паузы в праздники. Профсоюзные объединения заявили, что инициативы Министерства культуры по улучшению условий труда не отражают реальное положение дел в музее и не решают накопившиеся проблемы. За возобновление забастовки проголосовали 350 сотрудников.

Голливуд
забастовки
кино
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Пролетевшая 120 метров льдина едва не задела человека в «Москва-сити»
«Это просто добьет ее». Зачем Трампу Гренландия и при чем здесь Россия
«Черная жара» погубила тысячи летучих лисиц
В Раде потребовали запретить школьникам учиться на русском
Обида на Добронравова, отсутствие детей, патриотизм: как живет Дорогов
Алонсо покинул «Реал»
В Госдуме назвали главного бенефициара протестов в Иране
Российские туристы получат помощь после крушения катера на Пхукете
Россиянам рассказали, как восстановить организм после новогодних каникул
Европейские коллеги поддержали арестованного в Польше археолога из России
Варшавский суд вынес отказ по скандальному делу археолога Бутягина
Санду сделала неожиданное признание о будущем Молдавии
План Б по Украине, как живет Богатырев в Таиланде: что будет дальше
Экономист назвал универсальное правило, которое защитит от мошенников
Около 15 тыс. медсестер вышли на улицы за высокими зарплатами
Военэксперт оценил эффективность тактики просачивания
Шойгу подтвердил готовность Москвы углублять отношения с Тегераном
Сельдь и апельсины на одной тарелке: звучит смело, но это вкусно
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку
Общество

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.