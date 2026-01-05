Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 18:55

Сотрудники многострадального Лувра решили проучить Министерство культуры

Недовольные условиями труда работники Лувра возобновили забастовку

Фото: Zhang Baihui/XinHua/Global Look Press
Сотрудники Лувра решили возобновить забастовку после паузы в праздники, пишет Le Parisien. Профсоюзные объединения заявили, что инициативы Министерства культуры Франции по улучшению условий труда не отражают реальное положение дел в музее и не решают накопившиеся проблемы. Из-за протеста некоторые залы остаются закрытыми.

Около 350 сотрудников — представителей разных профессий, среди которых управляющие, специалисты по охране культурного наследия и работники вспомогательных служб, единогласно проголосовали за возобновление забастовки, — говорится в сообщении.

Ранее музей уже закрывался из-за забастовки сотрудников. Они требовали срочный ремонт и увеличение штата. Также сотрудники выступали против повышения цен на билеты для посетителей из стран, которые не входят в Евросоюз, включая британских и американских туристов.

До этого парк развлечений Диснейленд в Париже погряз в отходах из-за забастовки уборщиков. Они специально разбросали мусор около входных арок, выстроились вокруг урн и начали по ним барабанить. Уборщики устроили акцию из-за недовольства условиями труда.

Лувр
Париж
музеи
забастовки
