Главный музей Франции закрылся из-за забастовки

Парижский Лувр закрылся 15 декабря на фоне забастовки сотрудников, пишет The Guardian. По данным источника, рабочие требуют срочного ремонта музея и увеличения штата. Также сотрудники выступают против повышения цен на билеты для посетителей из стран, которые не входят в ЕС, включая британских и американских туристов.

Отмечается, что Лувр пережил несколько трудных месяцев после громкого ограбления, а также протечки, которая поставила под вопрос безопасность потолка в галерее. В один из самых оживленных сезонов музей может закрыться частично или полностью, если 2100 сотрудников продолжат бастовать.

В октябре банда из четырех человек совершила налет на Лувр, за семь минут украв королевские драгоценности на десятки миллионов евро. После этого воры скрылись на скутерах, их арестовали. Однако драгоценности не нашли до сих пор.

Один из подозреваемых в ограблении Лувра рассказал, что заказчики преступления имели славянский акцент. По его словам, двое мужчин предложили ему за участие в краже €15 тыс. (1,3 млн рублей). Французские правоохранительные органы не исключают, что заказчиками могли быть иностранцы.