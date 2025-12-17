Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 20:59

Диснейленд в Париже терпит мусорный коллапс

Диснейленд в Париже завалило кучами мусора из-за забастовки уборщиков

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Парк развлечений Диснейленд в Париже погряз в отходах из-за забастовки уборщиков, сообщили в издании UK News in Pictures. Сотрудники спровоцировали мусорный коллапс из-за «недостойных условий труда».

Отмечается, что уборщики разбросали мусор вокруг входных арок, выстроились вокруг урн и начали по ним барабанить. По информации журналистов, работники парка анонсировали похожую забастовку в 2024 году, но тогда руководству Диснейленда удалось урегулировать проблему.

Ранее на фоне забастовки сотрудников закрылся парижский Лувр. По данным источника, рабочие требовали срочного ремонта музея и увеличения штата. Также сотрудники выступали против повышения цен на билеты для посетителей из стран, которые не входят в ЕС, включая британских и американских туристов.

До этого фермеры во Франции обрушили душ из навоза на флаг республики и Евросоюза. Аграрии мстили за решение властей забить более 200 коров, у которых нашли нодулярный дерматит. В акции протеста приняли участие несколько сотен французов. Митингующие также установили баррикады на пути к фермам, где содержались животные.

диснейленд
Франция
забастовки
мусор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной
«ЕС уже приговорен»: идеолог АдГ об отношениях с Россией и успехе БРИКС
Балашиха погрузилась во тьму второй раз за два дня
Европейцев в очередной раз уличили в саботаже переговоров по Украине
Диснейленд в Париже терпит мусорный коллапс
Политолог объяснил интерес западных СМИ к прямой линии Путина
Стало известно, кто озвучил Путина в мультфильме «Простоквашино»
В России стало слишком много яиц
Фон дер Ляйен признала вес Китая и упадок Европы в глобальной экономике
Мерца назвали сумасшедшим из-за идеи противостоять России
Коломойский раскрыл, пойдет ли Зеленский на выборы
«Обязаловки нет»: в ГД объяснили смысл наставничества для молодых врачей
Политолог раскрыл, почему затихло антикоррупционное дело против Ермака
Жене Макрона угрожают иском после сексистских оскорблений в театре
Заочно арестованный бизнесмен попросил суд вернуть ему элитные авто
В России рассказали, в каком случае Украина и Венгрия наладят отношения
«Сбиты три воздушные цели»: военные отразили атаку ВСУ в Севастополе
На Украине выбрали нового председателя партии «Слуга народа»
Активы на 3 млрд рублей нашли у экс-начальника краснодарского УВД
В Раде объяснили, почему Ермак возобновил общение с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.