Диснейленд в Париже терпит мусорный коллапс

Парк развлечений Диснейленд в Париже погряз в отходах из-за забастовки уборщиков, сообщили в издании UK News in Pictures. Сотрудники спровоцировали мусорный коллапс из-за «недостойных условий труда».

Отмечается, что уборщики разбросали мусор вокруг входных арок, выстроились вокруг урн и начали по ним барабанить. По информации журналистов, работники парка анонсировали похожую забастовку в 2024 году, но тогда руководству Диснейленда удалось урегулировать проблему.

Ранее на фоне забастовки сотрудников закрылся парижский Лувр. По данным источника, рабочие требовали срочного ремонта музея и увеличения штата. Также сотрудники выступали против повышения цен на билеты для посетителей из стран, которые не входят в ЕС, включая британских и американских туристов.

До этого фермеры во Франции обрушили душ из навоза на флаг республики и Евросоюза. Аграрии мстили за решение властей забить более 200 коров, у которых нашли нодулярный дерматит. В акции протеста приняли участие несколько сотен французов. Митингующие также установили баррикады на пути к фермам, где содержались животные.