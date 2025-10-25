В Диснейленде во Флориде продолжилась череда странных смертей Третий человек скончался в Диснейленде во Флориде менее чем за две недели

Третий человек умер в «Мире Уолта Диснея» во Флориде менее чем за две недели, сообщили газете The New York Post в офисе судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж. Третьей жертвой стал мужчина, скончавшийся в отеле Disney’s Contemporary Resort недалеко от парка Magic Kingdom. Официальные лица не раскрыли причину и время его смерти.

О смерти туриста стало известно из-за ролика в TikTok от одного из постояльцев отеля, на нем видна полицейская лента и сотрудников полиции во дворе отеля. Другие постояльцы заявили, что их попросили не смотреть в окна.

Я не знаю, прыгнул ли кто-то или случайно упал и разбился насмерть, но произошло что-то страшное, — рассказал очевидец.

Это тот же самый отель, где на прошлой неделе одна гостья разбилась насмерть, упав с его крыши. Contemporary Resort является самым знаковым отелем Disney World. Он расположен в нескольких минутах ходьбы от парка Magic Kingdom, а стоимость номера за одну ночь в нем превышает $1000 (80 тыс. рублей).

Ранее пожилая гостья парка развлечений умерла сразу после посещения легендарного аттракциона «Дом с привидениями». Американка пришла на один из классических «ужастиков». Сразу после посещения аттракциона посетительница внезапно потеряла сознание.