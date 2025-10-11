Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 01:23

В Диснейленде «Дом с привидениями» напугал женщину до смерти

The Mirror: женщина умерла после аттракциона «Дом с привидениями» в Диснейленде

Микки-Маус в традиционном платье-кимоно машет руками, приветствуя гостей на новогоднем параде в токийском Диснейленде Микки-Маус в традиционном платье-кимоно машет руками, приветствуя гостей на новогоднем параде в токийском Диснейленде Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

В знаменитом калифорнийском Диснейленде пожилая гостья парка развлечений умерла сразу после посещения легендарного аттракциона «Дом с привидениями», пишет The Mirror. До поездки она утверждала, что хочет «получить немного адреналина».

Американка пришла на один из классических «ужастиков» парка, где гости перемещаются в кабинках через мрачные залы старинного особняка со спецэффектами, имитирующими привидения. Сразу после завершения поездки посетительница внезапно потеряла сознание.

Персонал незамедлительно вызвал медиков и начал проводить сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, все усилия оказались тщетны. Женщину доставили в больницу, где врачи констатировали ее смерть. Представитель Диснейленда подтвердил трагический инцидент и выразил соболезнования родным погибшей.

Ранее сообщалось, что в Боливии в городе Санта-Крус колесо обозрения вместе с пассажирами упало на гостей ярмарки. По данным властей, в результате инцидента около 10–12 человек получили легкие травмы. По словам очевидцев, число пострадавших значительно больше.

