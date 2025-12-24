ВСУ безуспешно попытались атаковать сразу девять регионов России Минобороны: ПВО за три часа сбила 29 украинских БПЛА над девятью регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Все они были самолетного типа. Противник атаковал девять регионов страны.

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее дежурные средства ПВО в период с 13:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего целей было сбито над Белгородской областью — 46 дронов, далее идет Брянская область, где ПВО отразила 42 беспилотника.

До этого украинские дроны повредили здания средней образовательной школы и магазина на территории Белгородской области. Источник в экстренных службах уточнил, что повреждения были обнаружены в утренние часы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Кроме того, крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате атаки ВСУ по курскому городу Рыльску. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что никто не пострадал.