Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 23:52

ВСУ безуспешно попытались атаковать сразу девять регионов России

Минобороны: ПВО за три часа сбила 29 украинских БПЛА над девятью регионами РФ

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дежурные средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Все они были самолетного типа. Противник атаковал девять регионов страны.

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее дежурные средства ПВО в период с 13:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего целей было сбито над Белгородской областью — 46 дронов, далее идет Брянская область, где ПВО отразила 42 беспилотника.

До этого украинские дроны повредили здания средней образовательной школы и магазина на территории Белгородской области. Источник в экстренных службах уточнил, что повреждения были обнаружены в утренние часы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Кроме того, крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате атаки ВСУ по курскому городу Рыльску. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что никто не пострадал.

БПЛА
ПВО
Минобороны РФ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долину заменили на другого исполнителя за неделю до концерта в Москве
Фаза Луны сегодня, 25 декабря: ведем переговоры, делаем операции, рыбачим
Российский аэропорт ввел ограничения для самолетов
Было три скорые, но сердце встало: на Алтае умерла восьмилетняя девочка
Москву безуспешно попытались атаковать беспилотником
Евростат зафиксировал исторический поворот в торговле между Россией и ЕС
В Подмосковье у постояльцев пансионата нашли признаки шигеллеза
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 декабря 2025 года
Стало известно, сколько человек пришло на концерт Долиной в Москве
Россиянин стал лучшим синхронистом 2025 года
«Почта России» официально опровергла слухи о компании
Приметы 25 декабря — Спиридон Солнцеворот: поворот на весну и потепление?
«Будет страшновато»: китаист о крахе США, санкциях и усилении РФ в 2026-м
ВСУ безуспешно попытались атаковать сразу девять регионов России
Россиянам назвали способ сэкономить до 3000 рублей на ЖКУ в Новый год
«Вести себя по-мужски»: Галлямову дали совет после скандального поведения
Один регион РФ ввел запрет на пиротехнику на все время новогодних каникул
Пользователи Steam пожаловались на перебои в работе сервиса
Метеорологи предупредили об опасных погодных условиях в одной области
«Человек, чьим именем назван телеканал»: умерла известный медиаменеджер
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.