Колесо обозрения вместе с посетителями упало на гостей ярмарки На ярмарке в Боливии колесо обозрения обрушилось вместе с пассажирами

В Боливии в городе Санта-Крус колесо обозрения вместе с пассажирами упало на гостей ярмарки, сообщает Red Uno. По данным властей, в результате инцидента около 10–12 человек получили легкие травмы. По словам очевидцев, число пострадавших значительно больше.

У шести пациентов переломы, у двоих перелом таза. Общее число пострадавших достигло 45, — рассказал журналистам фельдшер Жан Нагера.

По информации источника, несколько человек упали с высоты более 10 метров и находятся в критическом состоянии. Спасение осложнялось тем, что многие люди оказались зажаты в металлических конструкциях аттракциона.

Ранее сообщалось, что железный болт пробил голову мальчику, который упал с тарзанки в развлекательном центре Омска. По версии персонала, в случившемся виноваты родители и сам пострадавший, потому что не соблюдал технику безопасности.

До этого в парке развлечений «Грин Маунтин» в Саудовской Аравии аттракцион «360 градусов» рухнул прямо во время катания из-за трещины в центральной опоре карусели. Порядка 23 человек получили травмы средней степени тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии.