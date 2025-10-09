Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:12

Упавшему с тарзанки ребенку в голову вонзился металлический болт

В Омске мальчик травмировал голову после падения с тарзанки в детском центре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железный болт пробил голову мальчику, который упал с тарзанки в развлекательном центре Омска, пишет РЕН ТВ. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как мальчик в крови сидит на полу, а рядом ему оказывают первую помощь.

Представители развлекательного центра Banana Park обвинили в случившемся ребенка и родителей. По мнению персонала, он не соблюдал технику безопасности. В региональном СК сообщили о проведении доследственной проверки.

В одном из развлекательных центров города Омска ребенок получил телесные повреждения. Сообщается, что из-за неприкрученной веревки ребенок упал с одного из аттракционов и получил травму, — рассказали в ведомстве.

Ранее в Бразилии пятилетний мальчик провел почти двое суток в машине рядом с телами погибших в аварии родителей. Он оказался единственным выжившим в салоне автомобиля. По данным Федеральной дорожной полиции, машину, перевернувшуюся еще 27 сентября, нашли лишь 29 числа. Малыш не получил серьезных травм, так как находился в детском кресле. Его доставили в доставили в больницу.

