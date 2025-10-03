Ребенок чудом выжил в ДТП и ждал помощи два дня В Бразилии ребенок после ДТП 48 часов жил в машине с трупами родителей

В Бразилии пятилетний мальчик провел около 48 часов в машине после автомобильной аварии рядом с телами своих погибших родителей, сообщает TV Jornal Interior. Он был единственным выжившим в салоне авто.

По информации Федеральной дорожной полиции, автомобиль, в котором находилась семья, перевернулся в субботу, 27 сентября, но был обнаружен лишь в понедельник, 29 сентября, около 13:00 местным жителем. Он вызвал на место спасателей, которые обнаружили тела 31-летнего отца и 33-летней матери.

Ребенок был закреплен в детском автокресле и не получил серьезных повреждений, его доставили в больницу. По предварительной версии следствия, после столкновения с лошадью, труп которой лежал на дороге неподалеку, водитель автомобиля потерял управление и съехал с дороги. Там автомобиль перевернулся.

