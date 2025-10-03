Клуб «Валдай»
Пострадавших в ДТП россиян эвакуировали из Турции

Генконсульство России сообщило об эвакуации двоих россиян после аварии в Аланье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двоих граждан России, получивших травмы в автомобильной аварии в турецкой Аланье, успешно эвакуировали на родину, сообщили ТАСС в Генеральном консульстве РФ в Анталье. Медицинская транспортировка пациентов осуществлялась 3 октября при организационном содействии дипломатов и представителей страховой компании.

3 октября при участии сотрудников генконсульства России в Анталье и страховой компании состоялась медицинская эвакуация в сопровождении врачей двух россиян, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в районе Аланьи 23 сентября, — проинформировали в дипмиссии.

При этом еще один российский турист был выписан из медицинского учреждения после завершения курса терапии. На данный момент в турецкой больнице продолжают лечение двое граждан России. Представитель консульства уже навестил их и проконтролировал условия оказания медицинской помощи. По словам врачей, если состояние пациентов будет стабильно улучшаться, в скором времени их также планируется перевезти в Россию.

ДТП произошло в районе населенного пункта Конаклы. Автобус частной компании внезапно врезался в пассажирскую маршрутку, которая двигалась с ним в одном направлении. Всех пострадавших доставили в медучреждения. Позже представители генконсульства РФ подтвердили, что в ДТП пострадали и российские граждане. Дипломаты отметили, что столкнулись два автобуса, находившиеся там люди получили различные травмы.

Россия
Турция
ДТП
генконсульства
