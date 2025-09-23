Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 11:57

Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции

Генконсульство: граждане России пострадали в ДТП с автобусом в Аланье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ДТП, произошедшем в районе турецкой Аланьи, по предварительным данным, оказались российские граждане, заявили ТАСС представители генконсульства РФ. Дипломаты отметили, что столкнулись два автобуса, находившиеся там люди получили различные травмы.

По имеющейся информации, в районе города Аланья столкнулись два автобуса, в одном из которых, по предварительным данным, находились российские туристы. Среди них есть пострадавшие. Генконсульство России в Анталье во взаимодействии с турецкой стороной выясняет подробности случившегося и готово оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам, — подчеркнули дипломаты.

Ранее СМИ писали о серьезном дорожном происшествии в турецкой Аланье. Столкнулись автобус и маршрутное такси, в результате чего пострадали 15 человек. Двое из них находятся в критическом состоянии. Авария произошла в районе Конаклы. Всех пострадавших оперативно госпитализировали в местные медицинские учреждения.

До этого в Калужской области на трассе «Золотое кольцо» случилось крупное ДТП с участием трех транспортных средств: внедорожника Renault Duster, грузовика Sitrak и автомобиля Tank 300. В результате столкновения на месте погибли водитель Renault, двое его пассажиров, а также водитель Tank. Позже в больнице скончался еще один пассажир Renault.

Турция
ДТП
Анталья
аварии
генконсульства
