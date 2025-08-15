Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Массовое ДТП с большегрузами и легковушкой произошло в Забайкалье

Фото: Госавтоинспекция Забайкалья

В Забайкалье произошло массовое ДТП с участием четырех большегрузов и одного легкового автомобиля, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Госавтоинспекцию. Авария произошла на федеральной трассе в Улетовском округе.

На дороге столкнулись грузовики: КамАЗ, Shacman, Volvo и Lifan, а также легковушка Honda Fit. В результате ДТП пострадала водитель легкового автомобиля.

Женщину госпитализировали с травмами. Все обстоятельства аварии выясняют представители Госавтоинспекции.

Ранее машина Honda Accord столкнулась с КамАЗом на трасе Белово — Новый городок в Кемеровской области. В результате ДТП погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле.

До этого водитель Hyundai не уступила дорогу КамАЗу и спровоцировала ДТП в Кстовском районе Нижегородской области. Иномарка столкнулась с грузовиком и перевернулась на крышу.

аварии
ДТП
грузовики
Забайкалье
