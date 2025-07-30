Пенсионерка на иномарке не уступила дорогу КамАЗу и устроила ДТП

Пенсионерка на иномарке не уступила дорогу КамАЗу и устроила ДТП Иномарка столкнулась с КамАЗом и перевернулась в Нижегородской области

Водитель Hyundai не уступила дорогу КамАЗу и спровоцировала ДТП в Кстовском районе Нижегородской области, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД. Иномарка столкнулась с грузовиком и перевернулась на крышу.

Машина опрокинулась на главной дороге в деревне Голошубиха. За рулем иномарки находилась женщина 1950-го года рождения.

В результате ДТП пострадала водитель Hyundai. Ее с травмами госпитализировали в Кстовскую центральную районную больницу.

Ранее в Московской области водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате ДТП погибли две 13-летние девочки.

До этого в Хакасии девушка, управлявшая легковым автомобилем, не пропустила пожарную машину, в результате чего столкнулась с ней и погибла. Спасатели спешили на вызов.