Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 07:09

Авария с КамАЗом унесла жизни пяти человек в российском регионе

В Кемеровской области пять человек погибли в ДТП с легковушкой и КамАЗом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Машина Honda Accord столкнулась с КамАЗом на трасе Белово — Новый городок в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе МВД России по региону. В результате ДТП погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле. Кроме того, одна из пассажирок Honda пострадала, ее доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине КамАЗ. В результате пять человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, еще одна женщина, пассажир «Хонды», доставлена в медучреждение, — говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, на месте работают следственно-оперативная группа и экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее в Нижегородской области водитель Hyundai не уступила дорогу КамАЗу и спровоцировала ДТП. Иномарка столкнулась с грузовиком и перевернулась на крышу. За рулем автомобиля находилась женщина 1950-го года рождения.

аварии
ДТП
Кемеровская область
Кузбасс
погибшие
пострадавшие
КамАЗ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX стала первой в России певицей с личным вертолетом
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.