Авария с КамАЗом унесла жизни пяти человек в российском регионе В Кемеровской области пять человек погибли в ДТП с легковушкой и КамАЗом

Машина Honda Accord столкнулась с КамАЗом на трасе Белово — Новый городок в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе МВД России по региону. В результате ДТП погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле. Кроме того, одна из пассажирок Honda пострадала, ее доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине КамАЗ. В результате пять человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, еще одна женщина, пассажир «Хонды», доставлена в медучреждение, — говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, на месте работают следственно-оперативная группа и экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее в Нижегородской области водитель Hyundai не уступила дорогу КамАЗу и спровоцировала ДТП. Иномарка столкнулась с грузовиком и перевернулась на крышу. За рулем автомобиля находилась женщина 1950-го года рождения.