Более 10 туристов пострадали в ДТП на популярном турецком курорте

Более 10 туристов пострадали в ДТП на популярном турецком курорте В турецкой Аланье 15 человек пострадали при столкновении автобуса с маршруткой

В турецкой Аланье 15 человек пострадали при столкновении автобуса с маршруткой, сообщило агентство IHA. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в районе населенного пункта Конаклы. Как уточнило агентство, автобус, принадлежащий частной компании, внезапно врезался в пассажирскую маршрутку, которая двигалась с ним в одном направлении. Всех пострадавших доставили в медучреждения.

Ранее во Владимирской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль: два человека погибли, еще шестеро получили травмы. Авария произошла на трассе Владимир — Улыбышево — Коняево в Судогодском районе.

До этого в Калужской области на автодороге «Золотое кольцо» произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей: Renault Duster, грузовика Sitrak и внедорожника Tank 300. В результате аварии погибли водитель и два пассажира Renault, а также водитель Tank. Позже в больнице скончался третий пассажир Renault.

В августе в Забайкалье произошло массовое ДТП с участием четырех большегрузов и одного легкового автомобиля. На дороге столкнулись грузовики: КамАЗ, Shacman, Volvo и Lifan, а также легковушка Honda Fit. В результате ДТП пострадала водитель легкового автомобиля.