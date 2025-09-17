Во Владимирской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Два человека погибли, шестеро пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом во Владимирской области, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Авария произошла на дороге Владимир — Улыбышево — Коняево в Судогодском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, следуя в сторону города Радужный, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом. <…> Сообщается о двух погибших: водителе автомобиля, мужчине 1979 года рождения, и его пассажире, а также о шести пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью, из которых двое — несовершеннолетние, — говорится в сообщении.

В результате происшествия движение на участке дороги было затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Калужской области на автодороге «Золотое кольцо» произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей: Renault Duster, грузовика Sitrak и внедорожника Tank 300. В результате аварии погибли водитель и два пассажира Renault, а также водитель Tank. Позже в больнице скончался третий пассажир Renault.