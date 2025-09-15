Страшная авария в одном из российских регионов унесла жизни пяти человек

Крупная автомобильная авария с человеческими жертвами произошла в Перемышльском районе Калужской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге «Золотое кольцо», сообщила региональная прокуратура.

В столкновении участвовали три транспортных средства: Renault Duster, грузовой автомобиль Sitrak и внедорожник Tank 300. Жертвами аварии стали водитель и два пассажира автомобиля Renault Duster, а также водитель внедорожника Tank. Позже стало известно о смерти третьего пассажира Renault Duster, который скончался в медицинском учреждении.

Установлено, что 14.09.2025 около 14:00 мск на автомобильной дороге «Золотое кольцо» на территории Перемышльского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault Duster, грузового транспортного средства Sitrak и Tank 300, — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства и причины страшной аварии в настоящее время устанавливаются. К расследованию происшествия подключились сотрудники прокуратуры и другие компетентные органы.

