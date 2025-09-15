Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 01:38

Вертолет сел на Кутузовском проспекте в центре Москвы

Вертолет сел на Кутузовском проспекте в Москве и забрал пострадавшего после ДТП

Кутузовский проспект Кутузовский проспект Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вертолет произвел экстренную посадку в центре Москвы на Кутузовском проспекте для эвакуации пострадавшего в дорожной аварии. Инцидент произошел после ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, который перевернулся на проезжей части, уточняет агентство «Москва».

В результате аварии травмы получили фельдшер и пациент, находившиеся в машине скорой помощи. Для экстренной эвакуации одного из пострадавших был задействован вертолет, приземлившийся непосредственно на проспекте. Источники указывают, что воздушное судно прибыло для транспортировки медицинского работника.

Госавтоинспекция Москвы проводит проверку по факту дорожного происшествия. В ходе расследования будет установлено, были ли созданы помехи в движении водителю скорой помощи. Все участники инцидента остаются на месте до завершения необходимых процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что авария случилась из-за резкого торможения, возможно, скорую подрезали. Машина везла 73-летнюю женщину с переломом шейки бедра, у нее также диагностированы перелом плеча и резаная рана живота. Водитель и фельдшер получили сотрясение мозга. Движение на участке ограничено.

Москва
ДТП
Кутузовский проспект
вертолеты
