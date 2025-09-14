На Кутузовском проспекте в Москве перевернулась скорая с пациенткой

На Кутузовском проспекте в Москве перевернулась машина скорой помощи, в результате чего пострадали три человека: фельдшер, пациент и водитель транспорта, передает РЕН ТВ. По предварительным данным, авария произошла из-за экстренного торможения — автомобиль могли подрезать. Вертолет санавиации был немедленно направлен на место происшествия для экстренной эвакуации.

Медики перевозили 73-летнюю женщину с переломом шейки бедра. В результате ДТП водитель и фельдшер получили сотрясение головного мозга. У пенсионерки — перелом плеча, а также резаная рана живота, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

На месте работают оперативные службы и сотрудники дептранса. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения. Движение на участке Кутузовского проспекта временно ограничено.

