Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 18:33

На Кутузовском проспекте в Москве перевернулась скорая с пациенткой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Кутузовском проспекте в Москве перевернулась машина скорой помощи, в результате чего пострадали три человека: фельдшер, пациент и водитель транспорта, передает РЕН ТВ. По предварительным данным, авария произошла из-за экстренного торможения — автомобиль могли подрезать. Вертолет санавиации был немедленно направлен на место происшествия для экстренной эвакуации.

Медики перевозили 73-летнюю женщину с переломом шейки бедра. В результате ДТП водитель и фельдшер получили сотрясение головного мозга. У пенсионерки — перелом плеча, а также резаная рана живота, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

На месте работают оперативные службы и сотрудники дептранса. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения. Движение на участке Кутузовского проспекта временно ограничено.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве ребенок на самокате едва не погиб под колесами машины. Несчастный случай произошел в поселении Воскресенское: мальчик попытался проехать через дорогу на красный свет. Столкновение попало на камеру видеорегистратора, тот зафиксировал, как от удара школьник подлетел вверх и ударился об асфальт.

ДТП
Москва
скорая помощь
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.