Названо количество пострадавших в массовом ДТП в Москве Три человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Три человека получили травмы в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, передал департамент здравоохранения столицы в своем Telegram-канале. По данным ведомства, столкнулись несколько машин. Двух пострадавших доставили в НМИЦ имени Пирогова, третьего отвезли в Боткинскую больницу.

Столкнулись несколько автомобилей, движение в районе аварии было затруднено. Медики скорой помощи и Центра экстренной медицины прибыли на место, — сказано в сообщении.

