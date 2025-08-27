День знаний — 2025
27 августа 2025 в 20:25

Названо количество пострадавших в массовом ДТП в Москве

Три человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три человека получили травмы в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, передал департамент здравоохранения столицы в своем Telegram-канале. По данным ведомства, столкнулись несколько машин. Двух пострадавших доставили в НМИЦ имени Пирогова, третьего отвезли в Боткинскую больницу.

Столкнулись несколько автомобилей, движение в районе аварии было затруднено. Медики скорой помощи и Центра экстренной медицины прибыли на место, — сказано в сообщении.

Ранее в Гагрском районе Абхазии произошло ДТП, в результате которого пострадали 22 гражданина России. Четверым, в том числе детям около 10 лет, потребовалась госпитализация. Авария случилась 26 августа около 19:45. Водитель ВАЗ-2107 не выдержал дистанцию при повороте и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом, перевозившим туристов.

До этого 16-летний хоккеист и его 15-летний знакомый погибли в результате ДТП в Новокуйбышевске Самарской области. Подростки скончались на месте до приезда скорой помощи. Следствие установило, что 19-летний водитель не учел дорожные знаки и погодные условия.

